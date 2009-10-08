У ПР побачили, що «любі друзі повертаються»

Подання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до Верховної Ради кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ є свідченням того, що «любі друзі повертаються», заявив журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «це вже третій, чи який там, серіал».

На запитання, чи підтримає фракція Партії регіонів кандидатуру П.ПОРОШЕНКА, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Кадрові питання – це проблема коаліції, якщо вона є».