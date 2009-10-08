Симоненко пропонує повернути у школи нормативи ГПО

Лідер Компартії України Петро СИМОНЕНКО пропонує змінити систему фізичної підготовки в українських школах і повернути нормативи ГПО для школярів середніх і старших класів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі П.СИМОНЕНКА.

За його словами, відродження забутої спортивної традиції – здача нормативів комплексу «Готовий до праці і оборони!», що існувала до 1991 року, - допоможе істотно підвищити фізичну підготовку молодих українців.

Серед обов`язкових дисциплін для здачі спортивних нормативів комуністи пропонують: підтягування, біг на короткі і довгі дистанції, стрибки у довжину і висоту, стрільба і плавання.

«Любов до спорту здатна не тільки фізично загартувати хлопців і дівчат, але й виховати не одне здорове покоління патріотів країни», - переконаний П.СИМОНЕНКО.