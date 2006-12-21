Курочкін попередив українських держчиновників, що їх зжеруть

Максим Курочкін (Макс Бєшений), який очікує на вирішення своєї долі в СІЗО №13, впритул узявся за розробку реформ судової системи і держуправління для України. І застерігає міністра внутрішніх справ України Цушка, Генерального прокурора України Медведька, Голову комітету Верховної Ради України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Джигу, голову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Сівковича від надання свободи дій якимось істотам, які «вважають вас не людьми, а їжею».

«Одной из целей моего приезда в Украину являлась просьба представителя КП «Центральный рынок» Корбана и представителя ОАО «Центральный рынок» Воробьева по поводу конфликта вокруг рынка «Озерка» (г. Днепропетровск), при этом взаимоприемлемое решение сторонами было уже выработано. Но мое некомпетентное и необоснованное задержание по указанию бывшего министра МВД Луценко отсрочило принятие такого решения. А сейчас, по моему убеждению, продолжающиеся коррумпированные действия работников МВД, ориентированных на Луценко и Евдокимова, привели к гибели Воробьева (голову правління ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" ("Озерка") Володимира Воробйова було вбито невідомими з вогнепальної зброї в ніч з 15 на 16 грудня. – Ред.), и в дальнейшем угрожают безопасности Корбана и других. Поэтому прошу Вас вмешаться в расследование обстоятельств гибели Воробьева, опросив обе стороны, а также содействовать обеспечению безопасности Корбана.

То, что произошло, это недопустимо, ужасно, но такое будет происходить в Украине до тех пор, пока не будет произведена реформа судебной системы и госуправления.

До тех пор, пока в Украине не будет честных чиновников и судей, вы даете возможность для деятельности таких существ, которые считают вас не людьми, а пищей

С огромной болью Ваш, Курочкин Максим».

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