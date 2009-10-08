Яценюк - Тимошенко: треба вміти нести свій хрест

Народний депутат України, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Кабінет міністрів має забезпечити підвищення соціальних стандартів українців, адже у цьому полягає завдання уряду.

Про це він сказав в ефірі радіо «Луцьк», коментуючи негативну реакцію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на ухвалення в першому читанні законопроекту про підвищення соціальних стандартів, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив: “Ми зобов’язані підвищувати соціальні стандарти, як би це не було важко”.

“Для цього, власне кажучи, уряд і працює, «вона» працює. Такий хрест уряду – і треба вміти його нести, а не розповідати про те, що це «атомна бомба», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, «атомна бомба» – брехати українцям». Він зазначив, що ряд заяв уряду нагадують “старі радянські часи”, бо коли по телебаченню «її» послухати – то ми вже майже перегнали Сполучені Штати, але коли дивишся у свою кишеню, на ціни в магазині, то розумієш, що уряд і люди живуть у різних вимірах і ці виміри навіть не паралельні».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що значна частина пенсіонерів отримують пенсію у розмірі 640 гривень. “На таку пенсію не те що не виживеш – померти не можна”, - додав він.

За його словами, рівень середньої зарплати постійно падає через інфляцію. Він зазначив, що “якщо порахувати середні зарплати відносно курсу долара, то вони взагалі вдвічі впали”.

Лідер «Фронту змін» переконаний, що вирішувати питання підняття рівня життя людей необхідно, “і гроші на ці цілі в бюджеті є”. А.ЯЦЕНЮК заявив, що треба “припинити грабувати бюджет, грабувати країну».

За його словами, не потрібно «наймати за десятки мільйонів доларів співаків, за десятки мільйонів доларів купувати білборди, за сотні мільйонів доларів – пропагандистські програми на телебаченні”.

“Як ви думаєте, звідки ці гроші беруться? Звідкіля мільярди гривень, які йдуть на виборчу кампанію? Думаєте, з власної кишені витягнули? Витягнули, але з вашої кишені», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він закликав припинити “грабувати країну” і наголосив, що уряд має робити все для того, “щоб люди мали за що жити».