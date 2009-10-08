Литвин придумав, як без клопоту підняти рейтинг Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що порушення в парламенті питання про недовіру Кабінету Міністрів України лише підвищить рейтинг прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Таку думку спікер висловив в інтерв`ю «Левому берегу» у відповідь на питання «Ваша фракція проголосує за недовіру КМУ, якщо завтра таке питання раптом буде винесено в зал?».

«Якщо комусь хочеться підвищити рейтинг Юлії Володимирівни, то, очевидно, варто порушити питання про довіру її Кабміну», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, «звичайно, уряду можна пред`явити чимало претензій. Візьмімо хоча б роздачу різноманітних обіцянок без внесення до бюджету змін, необхідних для їх виконання. Взагалі у мене таке враження, що українські політики змагаються в тому, хто перший застовпить ту чи іншу обіцянку. Не виконає, а саме - застовпить. Цим вони нагадують звірів, які намагаються помітити територію, і територія для них - вся Україна».

При цьому Голова ВР нагадав про те, як в день вчителя і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, і Ю.ТИМОШЕНКО заявили про необхідність надання педагогам статусу державних службовців. «Відмінна ідея! Прекрасний законопроект авторства нашої фракції лежить в парламенті вже два роки. Там, до речі, йдеться не тільки про вчителів, а ще й про лікарів. Чому за нього досі не сподобилися проголосувати? Сподобатися хочуть чи щось реальне зробити?», - відзначив В.ЛИТВИН.