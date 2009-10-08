Колишній лікар Ющенка: основні процедури і операції робилися в Україні

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, який був лікарем Віктора ЮЩЕНКА, переконаний, що він був отруєний. Про це глава МОЗ заявив в інтерв’ю журналу WeeklyUA.

“Я брав участь у лікуванні Президента і можу з усією відповідальністю заявити, що Віктор ЮЩЕНКО був отруєний”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ у відповідь на запитання “Останнім часом активізувався скандал навколо того, чи взагалі отруювали Президента. Що може сказати про це?”.

В.КНЯЗЕВИЧ відзначив: “Зараз я - міністр охорони здоров’я, це моя головна функція. На попередній роботі я дійсно займався, серед іншого й лікуванням Президента. Він здоровий і добре виглядає. Тоді працювала велика команда фахівців, ми вилікували Президента після отруєння”.

За словами глави МОЗ, це був “випадок безпрецедентний, тому довелося консультуватися з усіма найкращими фахівцями в цій галузі. Ви знаєте, що діагноз йому (В.ЮЩЕНКУ – УНІАН) поставили за кордоном, в Австрії, потім у Швейцарії. Він неодноразово туди їздив. На жаль, рівень діагностики в нашій країні значно нижчий. Та основні процедури, у тому числі оперативні втручання — все робилося тут”.

На запитання “Як ви оцінюєте Віктора Андрійовича як пацієнта? Він дослухається до порад своїх лікарів?”, В.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що Президент – “сучасний пацієнт: поки не розумів логіки дій лікарів, вимагав пояснень, і тільки після цього виконував вказівки”.

При цьому глава МОЗ відзначив, що “пацієнти рідко виконують усі призначення лікаря, і я не виконую всього! Але Президент виконував, адже ситуація була дуже непроста. Заслуговує великої поваги, як гідно і з якою завзятістю він боровся за своє життя і здоров’я, і в підсумку ми бачимо прекрасний результат”.