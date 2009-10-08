Литвин: я кращий за решту претендентів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що рейтинги основних кандидатів на пост Президента України «скоро впадуть відсотків на 10 у кожного». Таку думку він висловив в інтерв`ю «Левому берегу».

Кажучи про свої шанси на перемогу, В.ЛИТВИН сказав: «Я чекаю, що в жовтні-грудні настрої людей кардинально зміняться. На зустрічах я відчуваю, як вони все серйозніше замислюються над тим, що відбувається, як шукають відповідь на запитання «А що далі, яке майбутнє країни?» В результаті - різко впадуть рейтинги наших важкоатлетів. Обвал рейтингів я прогнозую, поки що спираючись на інтуїцію. Політичну і звичайну - людську. Вона мене ще ніколи не підводила».

На запитання, наскільки впадуть рейтинги основних кандидатів, спікер сказав: «Для нас достатньо, щоб вони впали на 10% у кожного».

При цьому він не погодився з думкою, що «президентство йому реально «не світить». «Чому «не світить»? - сказав В.ЛИТВИН. - Хіба з мене вийде поганий Президент? Я кращий за решту претендентів. Давайте проаналізуємо позитивні і негативні сторони кожного, зробимо висновки – і ви переконаєтеся...»

За словами голови ВР, він має намір брати участь у виборах «вже точно не за принципом: «Не наздожену, так зігріюся». Знаєте, ми робимо ставку виключно на конкретні території. Перелічувати області не стану - інакше відразу ж почнуть наших активістів там пресувати. Кому потрібна конкуренція?».

При цьому В.ЛИТВИН сказав, що принципово не читає ніякої соціології. «Я орієнтуюся на показники роботи наших парторганізацій на місцях. Там, де вони справді працюють, відчувається відповідний рівень. А збираючи наради соратників, завжди кажу: згідно із соціологією, у нас нуль, повний нуль, давайте з цього виходити», - сказав голова Блоку Литвина.