Задирко вважає честю своє виключення із БЮТ
Нардеп згадав про «Український прорив»
Народний депутат Геннадій ЗАДИРКО вважає за честь своє виключення із фракції БЮТ за те, що проголосував за підвищення соціальних стандартів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання «За демократію та справедливість», таким чином Г.ЗАДИРКО прокоментував рішення фракції БЮТ про його виключення зі складу фракції разом із його колегою Володимиром КАПЛІЄНКОМ.
«Як людина лівоцентристських поглядів я не міг не проголосувати за підвищення мінімальних пенсій і зарплат. І якщо приводом до мого виключення з фракції БЮТ стало саме це голосування, то я вважаю за честь покинути лави фракції, для якої питання соціальної захищеності людей чужі», - сказав Г.ЗАДИРКО.
Депутат наголосив, що підвищення соціальних стандартів є зобов’язанням, записаним у програмі «Український прорив». «Тобто мене виключили за те, що я послідовно сприяю виконанню передвиборчих обіцянок Юлії ТИМОШЕНКО. Натомість достатньо відкрити програму «Український прорив», щоб переконатися, що жодна ця обіцянка самою Юлією Володимирівною не виконана», - додав він.
І.ЗАДИРКО нагадав, що, прийшовши у БЮТ, він працював на одній із найскладніших ділянок, очоливши обласний виборчий штаб у Донецьку, тоді як В.КАПЛІЄНКО очолював Донецький міський штаб. «У 2007 році ніхто не хотів там працювати, а я поїхав – і дав найкращий результат БЮТ у цьому регіоні за всю історію», - наголосив Г.ЗАДИРКО.