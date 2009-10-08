Задирко вважає честю своє виключення із БЮТ

Народний депутат Геннадій ЗАДИРКО вважає за честь своє виключення із фракції БЮТ за те, що проголосував за підвищення соціальних стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання «За демократію та справедливість», таким чином Г.ЗАДИРКО прокоментував рішення фракції БЮТ про його виключення зі складу фракції разом із його колегою Володимиром КАПЛІЄНКОМ.

«Як людина лівоцентристських поглядів я не міг не проголосувати за підвищення мінімальних пенсій і зарплат. І якщо приводом до мого виключення з фракції БЮТ стало саме це голосування, то я вважаю за честь покинути лави фракції, для якої питання соціальної захищеності людей чужі», - сказав Г.ЗАДИРКО.

Депутат наголосив, що підвищення соціальних стандартів є зобов’язанням, записаним у програмі «Український прорив». «Тобто мене виключили за те, що я послідовно сприяю виконанню передвиборчих обіцянок Юлії ТИМОШЕНКО. Натомість достатньо відкрити програму «Український прорив», щоб переконатися, що жодна ця обіцянка самою Юлією Володимирівною не виконана», - додав він.

І.ЗАДИРКО нагадав, що, прийшовши у БЮТ, він працював на одній із найскладніших ділянок, очоливши обласний виборчий штаб у Донецьку, тоді як В.КАПЛІЄНКО очолював Донецький міський штаб. «У 2007 році ніхто не хотів там працювати, а я поїхав – і дав найкращий результат БЮТ у цьому регіоні за всю історію», - наголосив Г.ЗАДИРКО.