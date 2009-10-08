Ющенко поставив ультиматум Медведєву: жодних ультиматумів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, але вважає при цьому за необхідне нові принципи його організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні журналістам у Криму.

“Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин (України і Росії), або ми говоримо, як імперія говорить з колонією”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив неприпустимість відносин у режимі ультиматумів. “Я не допущу такої тональності з Українською незалежною державою”, - заявив він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що режим відносин між Україною і Росією, як і відносини України з іншими сусідами, має бути діловим і добросусідським. “Підтримувати діалог добросусідства з кожним сусідом – це мій обов’язок”, - сказав Президент України.