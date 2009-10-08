Немиря: Тимошенко і Путін зустрінуться у листопаді

Зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в рамках Міжурядової комісії з економічного співробітництва відбудеться в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

За його словами, на даний час проходить узгодження точної дати і місця зустрічі двох прем`єрів.

«У мене немає сумнівів, що зустріч відбудеться. Зараз узгоджується її місце і час. Йдеться про листопад», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він уточнив, що в рамках засідання комісії планується обговорити питання співпраці у сфері авіабудування, енергетичного сектору, а також зняття бар`єру в торгівлі між країнами.