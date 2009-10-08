Ющенко - про військові навчання у Криму: «блискуче»

На Південній військово-морській базі Військо-Морських Сил Збройних сил України в Криму Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Віктор ЮЩЕНКО спостерігав за проведенням тактичних навчань ВМС.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, на навчаннях були присутні начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО, командувач Військово-Морських Сил України Ігор ТЕНЮХ, перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ.

На морському десантному полігоні бази, що на озері Донузлав поблизу смт.Новоозерне під Євпаторією, В.ЮЩЕНКО, зокрема, спостерігав за діями підрозділів спецпризначення, військ берегової оборони та морської авіації, які виконували завдання за призначенням у взаємодії з армійською авіацією Сухопутних військ та винищувальною авіацією Повітряних Сил. Верховний Головнокомандувач також мав змогу побачити пошуково-рятувальні роботи на морі.

Глава держави, крім того, ознайомився з організацією матеріально-технічного забезпечення плавскладу Військово-Морських Сил України. В.ЮЩЕНКО спостерігав за завантаженням протикорабельних крилатих ракет «Терміт», торпед СЕТ-65 та зенітних керованих ракет 9М-33М «Оса» на корвети нашого флоту. Він також мав змогу побачити процес завантаження мінного боєзапасу та пального на морські тральщики.

Президент також ознайомився з ходом розробки вітчизняного корабля класу «корвет» та безпосередньо процесом створення базового корабля ВМС ЗСУ цього класу.

Він вручив пам’ятні подарунки кращим учасникам тактичних навчань Військово-Морських Сил.

В інтерв’ю журналістам Президент високо оцінив продемонстрований у ході сьогоднішніх тактичних та тактично-спеціальних навчань професійний рівень військовослужбовців.

За його словами, військові моряки і представники інших родів військ показали виняткову ефективність взаємодії при вирішенні бойових завдань. «Сьогоднішні навчання проведені блискуче», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що військовослужбовці діяли у прекрасній координації на рівні бойових обставин. «Навчання засвідчують, що українське військо має високий ступінь професійної підготовки, високий патріотизм та дух», - сказав Президент. Водночас він наголосив - сьогодні суспільство та влада мають чітко усвідомлювати, що саме армія виступає гарантом нашої територіальної цілісності та незалежності. «Виховання, підготовка, розвиток армії - це ключові речі, про які ми постійно говоримо з керівництвом Генштабу та Міністерства оборони», - сказав Президент. Він висловив переконання, що сьогодні ЗСУ як ніколи потребують всілякої підтримки.

Армія і флот із повною відповідальністю підходять до виконання свого конституційного обов’язку перед українським народом, переконаний В.ЮЩЕНКО.

У навчаннях взяли участь 1225 осіб, було задіяно 5 кораблів, 15 літаків та вертольотів, 89 одиниць авто-, броне- та спецтехніки.