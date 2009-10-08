Литвин: БЮТ попросив не поспішати з кадровими питаннями

Верховна Рада України завтра не розглядатиме кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього засідання ВР повідомив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

За його словами, ця ініціатива виходила від фракції БЮТ і нібито погоджена з іншими фракціями.

«На пропозицію БЮТ, завтра кадрові питання розглядати не будемо», - сказав В.ЛИТВИН.

Після цього він закрив вечірнє засідання ВР.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про призначення членів уряду.

Згідно з проектом, на посади віце-прем’єр-міністрів пропонується призначити Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, який зараз є ректором Київського політехнічного інституту, та Юрія ЛЮБОНЕНКА – міського голову Кривого Рогу. На посаду міністра фінансів заявлений Федір ЯРОШЕНКО, міністра транспорту та зв’язку - Тарієл ВАСАДЗЕ і на посаду міністра юстиції - Віктор ШЕМЧУК.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував Верховній Раді міністром закордонних справ України призначити Петра ПОРОШЕНКА.

Коаліція наполягала на тому, щоб парламент сьогодні розглянув кадрові питання.