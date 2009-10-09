Балога про Ющенка, бізнес, мораль і отруєння

Екс-глава Секретаріату Президента, один з лідерів партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА заперечує наявність ділових зв`язків Президента України Віктора ЮЩЕНКА з політиками і бізнесменами.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус».

На запитання, чи вів В.ЮЩЕНКО будь-коли бізнес з Дмитром ФІРТАШЕМ, В.БАЛОГА відповів: «Ні. Про Президента пишуть, що він веде бізнес з усіма. У мене своє ставлення до В.ЮЩЕНКА, але повірте: він нічого окрім своєї моралі не має. Я просто дивуюся – на одного показують пальцем, а інші крадуть».

Віктор БАЛОГА також не вірить у завершення розслідування отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА до президентських виборів.

«Знаєте, мені боляче бачити всю цю вакханалію нових вигадок про отруєння! Найсумніше, що крики про штучне введення в кров ЮЩЕНКА діоксину поширюють колись найближчі друзі (свідчення Давида ЖВАНІЇ Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради)!» – заявив В.БАЛОГА.

«Взагалі, Віктор Андрійович ніколи не розбирався в людях – це одна з його проблем. Він формував своє оточення за якимись лише йому відомими критеріями. Сьогодні людиська, які завдяки ЮЩЕНКУ вийшли в люди, стають викривачами без страху перед Богом. Що стосується впливу цієї справи на вибори, то навряд чи ми дізнаємося всі факти найближчими місяцями. Дуже багато складних обставин і дуже мало часу», – сказав В.БАЛОГА.