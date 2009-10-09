Литвин порадив Тимошенко розслабитися
08:59, 09 жовтня 2009Політика
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"Ума багато не треба демонструвати істерику"
Блок Литвина не збирається виходити з коаліції у Верховній Раді.
Такий висновок можна робити зі слів спікера Володимира Литвина.
"Ума багато не треба продемонструвати істерику, сказати, що я кудись виходжу. А що далі? Немає необхідності виходити з того, чого немає", - заявив він в ефірі ТРК Україна.
Крім того, Литвин черговий раз закликав відмовитися від виборів до парламенту за закритими списками і від квотного принципу формування уряду.
"Сьогодні уряду можна сказати тільки одне - ви дуже сильно працюєте, розслабтеся", - сказав спікер.
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