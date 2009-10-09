До «Нашої України» вступили два губернатори

До лав «Нашої України» вступили голови Чернігівської та Херсонської обласних державних адміністрацій Володимир ХОМЕНКО та Борис СІЛЕНКОВ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз “Наша Україна".

Коментуючи своє рішення вступити до партії, В.ХОМЕНКО зазначив, що «Наша Україна» - це “саме та партія, до якої слід вступати патріотам нашої держави”. «Я, як людина, повністю розділяю цінності Віктора ЮЩЕНКА. Можу упевнено заявити, що це перший справді український Президент незалежної України», - наголосив він.

«Віктор ЮЩЕНКО – грамотний економіст та віддана Батьківщині людина. Він знає кожен куточок нашої держави і вболіває за проблеми кожного українця. Він не розкидається обіцянками і не влаштовує собі «красивий піар», бо розуміє: єдине, що потрібно Україні – це щоденна важка праця», - підкреслив В.ХОМЕНКО і додав, що прагне “разом з ЮЩЕНКОМ будувати країну, разом з його партією йти до Європи, разом з усіма «нашоукраїнцями» реалізовувати курс Президента”.

У свою чергу Б.СІЛЕНКОВ сказав: «Я завжди підтримував Віктора ЮЩЕНКА і вважаю, що перед президентськими виборами всі люди, котрі розділяють його погляди, його роботу, повинні бути разом».

«Разом ми здобудемо перемогу, адже перемога ЮЩЕНКА на президентських виборах – це не перемога окремої людини, це перемога усієї України», - наголосив Б.СІЛЕНКОВ.