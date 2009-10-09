Медведько дуже хоче «поспілкуватися» з Цушком

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО хоче допитати колишнього міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА в рамках розслідування кримінальної справи про захоплення будівлі відомства у травні 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Дійсно, В.ЦУШКО показався в Одесі, зараз його немає знову. Але я би хотів зустрітися з ним», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він зазначив, що наразі немає офіційних підстав для порушення кримінальної справи стосовно В.ЦУШКА, тому він не оголошувався в розшук.

«Але поспілкуватися з ним хотілося, зокрема, мені особисто», - сказав він.

Довідка УНІАН. У зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено декілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

26 вересня 2007 року В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генпрокуратури 27 травня.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО прийняв рішення про відставку з посади міністра через погіршення стану здоров`я.

Після цього ЗМІ повідомляли, що В.ЦУШКО лікується за кордоном.