Чи довіряють українці ЗМІ під час виборів (опитування)

Переважна більшість громадян України - 83,1% - у період передвиборчої кампанії віддають перевагу такому джерелу інформації, як телебачення. Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами всеукраїнського дослідження, більшість українців - 68,4% - цікавляться політичними новинами і інформаційними програмами. Тільки 19,3% ними не цікавляться, а 12,3% було важко відповісти на це питання.

Переважна більшість громадян України - 83,1% - у період передвиборчої кампанії віддають перевагу такому джерелу інформації як телебачення. Менше половини опитаних - 45,4% - віддають перевагу друкованим ЗМІ, менш як третина - 29,3% - радіо, а 27,6% респондентів - спілкування з друзями, родичами, знайомими. Довіряють зустрічам кандидатів із виборцями 15,8%, Інтернету - 13,2%, листівкам і іншим агітаційним матеріалам – 10,2%, зовнішній рекламі – 8,1% опитаних. Не довіряють жодному з джерел інформації 2,4% респондентів, а 2,9% було важко відповісти на це питання.

Половина українців - 50,1% - пояснюють «замовлені» матеріали в ЗМІ наявністю у кожного засобу масової інформації власників. Трохи менша кількість опитаних - 46,2% – впливовістю і тиском на ЗМІ політичних сил. Вважають причиною появи таких матеріалів бажання співробітників ЗМІ заробити 39,7% опитаних, а 17,6% - непрофесіоналізм і нездатність давати об`єктивну оцінку подіям з боку журналістів. Відповідь «інше» обрали 5,8% респондентів, а 15,9% не визначилися з позицією з даного питання.

Більше половини опитаних - 54,2% - самостійно аналізують інформацію з різних джерел, щоб визначити, якій інформації можна довіряти. Кожен п`ятий респондент - 19,4% - спирається у цьому питанні на думку авторитетних для себе людей, що тямлять у політиці. Довіряють політичним ток-шоу, дебатам – тобто програмам, в яких політики повинні говорити і відповідати на різні питання самостійно, без підготовки - 14,8% українців, а 9,4% - інформації, яка виходить від кандидата, за якого збираються голосувати. Заявили про довіру певним ЗМІ і журналістам, що дають об`єктивну інформацію, 8,3% опитаних, і майже стільки ж - 8,7% - обрали відповідь «інше». Не довіряють жодній інформації зі ЗМІ 6,4%, а 7,2% було важко відповісти на це питання.

Близько третини українців - 32,4% - більшою мірою довіряють центральним всеукраїнським ЗМІ. Місцевим, регіональним ЗМІ довіряють 22,3%, зарубіжним ЗМІ – 9,8%, іншим ЗМІ – 15,6% респондентів. Не довіряють нікому 6,8% опитаних, а 13,1% було важко з відповіддю на дане питання.

* * * З 5 по 8 жовтня 2009 р. Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Довіра до ЗМІ у передвиборчий період». Усього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.