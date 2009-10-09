Вінський хоче повернутися в Мінтранс

Голова центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ має намір повторно очолити Міністерство транспорту та зв’язку України, для того щоб завершити реформування галузі, яке він розпочав, перебуваючи на посаді міністра.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі об’єднання із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

«Я обов’язково повернуся в Мінтранс - не хочу ні в Президенти, ні в прем’єри, але вважаю своїм громадянським обов’язком повернутися (в Мінтрансзв’язку) і завершити ті реформи, які ми там розпочали», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Політик підкреслив, що галузь потребує невідкладних реформ. «Це потрібно не мені чи чужому дядькові. Це треба зробити для держави і для людей, які в цій державі живуть. Бо якщо ми цього не зробимо, ситуація на транспорті буде створювати небезпеку і для держави, і для людей», - пояснив він.

Й.ВІНСЬКИЙ нагадав, що перше питання, яке він поставив на засіданні уряду після початку економічної кризи – було питання про необхідність збалансувати роботу ключових монополій, таких як «Укрзалізниця», «Укрпошта» і «Укртелеком». «Це ключові монополії, але, на жаль, їх так і не збалансували», - наголосив лідер народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість».