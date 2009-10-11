Поки грім не вдарить: Тимошенко веліла дати зарплати транспортникам Харкова

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам харківського комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, доручення дано міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНІСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, в.о. міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ і меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ.

На сьогодні дане підприємство має постійну заборгованість із виплати заробітної плати працівникам, що, в свою чергу, призводить до акцій протесту. Крім того, «Міськелектротранс» не в змозі самостійно погасити п’ятимісячну заборгованість із зарплати, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив харківського підприємства «Міськелектротрансу» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги по зарплаті. Не працюють усі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова.

За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.