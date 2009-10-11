Тимошенко - збірній України: так тримати!

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала збірну України з футболу з перемогою над збірною Англії.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Як відзначила Ю.ТИМОШЕНКО, українські футболісти продемонстрували блискавичну гру, надійно захищаючи свої ворота та безперервно атакуючи грізного суперника.

“Уся команда показала, що вона здатна побороти одну з найсильніших команд світу. Особливо хочу відзначити Сергія НАЗАРЕНКА, який став автором переможного голу на своїй рідній дніпропетровській арені”, - підкреслила прем’єр.

Також, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, величезну роль в перемозі зіграла неймовірна підтримка 30 тис. вболівальників, які були присутні на стадіоні, та мільйонів фанатів, які спостерігали за матчем по телевізорах.

Вона закликала збірну України: “Так тримати” і висловила впевненість, що українські футболісти обов’язково поїдуть на Чемпіонат світу 2010 року в ПАР.