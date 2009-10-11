Грищенко: Порошенко може бути супер-ефективним міністром

Надзвичайний і Повноважний посол України в Російській Федерації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Костянтин Грищенко заявив у суботу в ефірі Радіо Свобода, що новопризначений міністр закордонних справ України Петро Порошенко зобов’язаний проводити політику Президента, але при цьому може стати «супер-ефективним» головою зовнішньополітичного відомства.

«Він сам не має ані права, ані конституційних можливостей проводити свою власну політику. Він має проводити політику Президента України», – сказав про Петра Порошенка Костянтин Грищенко.

Він нагадав, що зовнішня політика в Україні – це одна з функцій голови держави.

Водночас Костянтин Грищенко нагадав, що Петро Порошенко має фахову зовнішньополітичну освіту.

«Він може сам по собі побудувати певну лінію, і я вважаю, що в нього є всі для цього можливості. В нього є всі можливості бути супер-ефективним міністром, з погляду політичної підтримки всередині країни», – сказав Костянтин Грищенко про Петра Порошенка.