Кого підтримає Ющенко: Януковича чи Тимошенко?

Головна стратегія Президента України Віктора ЮЩЕНКА у передвиборний період полягає у підіграванні лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН про це в Івано-Франківську на прес-конференції на тему: «Україна напередодні президентських виборів. Загальна розстановка політичних сил» заявив президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

За його словами, головною стратегією діючого Президента у передвиборчий період є тотальна критика уряду.

«І тут він практично стикається із опозицією, з ЯНУКОВИЧЕМ, – зауважив політолог. – І фактично він буде підігравати тут Віктору Федоровичу (ЯНУКОВИЧУ)».

На думку І.ЖДАНОВА, після першого туру президентських виборів у В.ЮЩЕНКА виникне дилема стосовно того, кого із кандидатів підтримувати, оскільки очевидно, що в другий тур потраплять В.ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, що ТИМОШЕНКО він підтримувати не буде точно, – сказав політолог. – От питання, яку позицію він займе стосовно ЯНУКОВИЧА? У нього є два варіанти: або зайняти позицію дружнього нейтралітету, або відкрито підтримувати ЯНУКОВИЧА, щоб не перемогла ТИМОШЕНКО».

При цьому експерт підкреслив, що відкрита підтримка В.ЯНУКОВИЧА для більшості тих, хто підтримував В.ЮЩЕНКА у 2004 році, стане серйозним моральним ударом.

Також І.ЖДАНОВ нагадав, що нині рейтинг глави держави становить майже 3%, і висловив переконання, що йому не варто брати участь у президентських виборах.

«Якщо говорити про рейтинг діючого Президента, то, на мій погляд, враховуючи Майдан, Помаранчеву революцію, можливо, йому потрібно було просто забезпечити проведення дійсно демократичних виборів в Україні, але самому не балотуватися, - вважає І.ЖДАНОВ. - Бо в будь-якому випадку його поразка, ви розумієте, яку реакцію викличе у Росії, по-друге, чесно кажучи, для тих, хто розчарувався в ньому, зараз навіть, якщо його нині підтримують, напевне, це теж буде таким болісним ударом».