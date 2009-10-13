Ющенко радитиметься з дипломатами

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Дев’ятій нараді керівників закордонних дипломатичних установ України (Дипломатична академія, вул. В.Житомирська, 2).

Про це повідомляє офіцийний сайт Президента.

Головна тема наради – завдання зовнішньополітичної служби України у зміцненні національної безпеки України на тлі сучасних викликів і загроз.

Під час зустрічі планується обговорити зовнішньополітичні аспекти забезпечення національної безпеки України, реалізацію економічних інтересів України на світових ринках та залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном, захист і просування інтересів України в інформаційній та гуманітарній сферах, оптимізацію дипломатичної присутності України за кордоном та фінансово-господарські питання діяльності закордонних дипломатичних установ.

Акредитацію проводить прес-служба МЗС України за телефонами: 238-15-29, 238-17-20 та 238-16-83.