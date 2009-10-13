Ющенко представив Порошенка дипломатам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив нового міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА дипломатичному корпусу України.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулось у рамках зустрічі Президента з керівництвом МЗС і послами України в іноземних державах.

Представляючи П.ПОРОШЕНКА, В.ЮЩЕНКО сказав, що це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна для реалізації українських національних інтересів.

Президент висловив переконання, що з приходом цієї людини на посаду міністра Україна зможе укріпити свої основні прагнення на міжнародній арені.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 жовтня затвердила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ. За таке рішення проголосували 240 з 440 депутатів, що реєструвалися в залі.