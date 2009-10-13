Ющенко на РНБО влаштував «рознос» за армію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Збройні сили України сьогодні стали заручниками популістської політики уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, відкриваючи засідання Ради національної оборони та безпеки України.

«Армія стала заручником політичних інтриг і спекуляцій», - сказав Президент, додавши, що сьогодні військо не отримує належної уваги від влади і, в першу чергу, від уряду.

За словами В.ЮЩЕНКА, він сьогодні хоче апелювати до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки поки вона не повернеться обличчям до армії, буде важко говорити про її розвиток і навіть майбутнє.

В.ЮЩЕНКО нагадав про передвиборчі обіцянки Блоку Юлії Тимошенко та її особисто напередодні минулих парламентських виборів, зокрема, про обіцянку перевести армію на професійну основу до кінця 2009 року.

Натомість, наголосив Президент, на сьогодні з армії пішло майже 2 тисячі контрактників, що становить майже 10% від загальної чисельності. Також Ю.ТИМОШЕНКО обіцяла скасувати призов до армії, а насправді, заявив він, кількість призовників збільшилась на 6 тисяч осіб навесні цього року.

Не відповідає обіцянкам і заробітна плата контрактників, яка, за словами В.ЮЩЕНКА, вдвічі нижча за середню зарплату по країні.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, не відповідають стратегії розвитку ЗСУ, затвердженій урядом, й обсяги фінансування армії. Він зауважив, що замість передбачених 2,5-3% від ВВП на армію йде з урахуванням інфляції лише 0,8% від ВВП. «Це критична межа, коли говорять про невідновлювальні руйнівні процеси в армії», - сказав Президент.

Також він нагадав, що на сьогодні крісло міністра оборони є вакантним, а головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО подав у відставку.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що навів ці дані не для того, щоб зводити політичні рахунки, а для того, щоб спонукати присутніх на засіданні РНБО до серйозної дискусії. «Нам пора давати персональні оцінки», - сказав Президент.

Також він закликав членів РНБО напрацювати рішення, яке б допомогло українському війську, підвищило розмір фінансування, підвищило статус військовослужбовців, підтримало розвиток українського війська, у тому числі щодо впровадження нової військової техніки.