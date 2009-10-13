Кислинського подали на звільнення

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні вніс подання Президенту України з проханням звільнити з посади свого заступника Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Цю інформацію УНІАН підтвердив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Зі свого боку я вимагаю від Президента, щоб він підписав це подання невідкладно, і звільнив своїм указом А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ і передав ці матеріали про підлог документів до прокуратури, щоб відносно А.КИСЛИНСЬКОГО була порушена кримінальна справа», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також наголосив, що таким людям не місце у СБУ, і від них потрібно вичищати службу.

Як повідомляв УНІАН, про використання А.КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту заявив наприкінці вересня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ. Він звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО.

12 жовтня міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, й диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - зазначив міністр.