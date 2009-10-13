Симоненко піде у відставку, якщо не набере 8%

У партій лівого спрямування з’явиться перспектива на виборах лише за умови переформатування і внутрішнього оновлення.

Про це заявив голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, перед загальним об’єднанням ліві партії повинні пройти етап внутрішньої реконструкції та оновлення. «Перед тим як об’єднуватися, треба переформатуватись цим партіям, радикальним чином зробити внутрішню реконструкцію, уважно переглянути ще раз свої політичні і партійні засади діяльності, обов’язково оновити лідерів, омолодитися - і тільки тоді у лівих партій з’явиться перспектива», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, останніми роками у державі відбувся колосальний перерозподіл багатств, протидіяти якому ліві сили виявилися неспроможними. «У 1990 році в Україні 79% ВВП йшло через зарплату і пенсії, а сьогодні - 32%. В той же час, прибутки були 24% ВВП, а сьогодні – 44% (причому сьогодні це приватний сектор, а раніше був державний). На фоні лівих лозунгів реально відбувається процес первісного накопичення капіталу і пограбування населення. І, безумовно, в цьому процесі ліві партії виявилися слабкими і нездатними організувати опір людей цим процесам», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він переконаний, що на сьогодні об’єднуватися лівим силам під президентські вибори немає сенсу через втрачений час. На думку Й.ВІНСЬКОГО, таке об’єднання мало сенс три роки тому. У цьому випадку, додав він, ліві сили могли б іти на ці вибори з новим форматом роботи і з новими лідерами. “Тоді був би шанс. А сьогодні вже пізно. Об’єднуйтеся - не об’єднуйтеся, я знаю, що буде у підсумку. Це буде 3,5-4% для Петра Миколайовича СИМОНЕНКА», - сказав він.

Крім того, Й.ВІНСЬКИЙ після програми побився об заклад з лідером КПУ П.СИМОНЕНКОМ, що той як кандидат у президенти набере не більше 3,5-4% голосів виборців. Якщо ж результат буде кращим, Й.ВІНСЬКИЙ пообіцяв вибачитися перед П.СИМОНЕНКОМ. У свою чергу, лідер КПУ пообіцяв вибачитися перед Й.ВІНСЬКИМ і подати у відставку з посади першого секретаря КПУ, якщо його результат буде гіршим за 8%.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Комуністична партія України, Соціал-демократична партія України (об`єднана), партії “Справедливість” і “Союз лівих сил” підписали декларацію про створення Лівого блоку для участі в президентських виборах.