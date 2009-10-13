У Київраді бійка: проти Кличка - нардепи Тедеєв і Волков

У президії Київради між депутатами від Блоку Кличка і Блоку Черновецького сталась сутичка.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від Блоку Черновецького намагалися силою витіснити з президії депутатів, які її блокують, але їм це не вдалося. Крім того, Віталій КЛИЧКО голосно попередив, щоб “усі відійшли назад”.

До сесійної зали Київради на підтримку Блоку Черновецького прийшли народні депутати від Партії регіонів Ельбрус ТЕДЕЄВ та Олександр ВОЛКОВ, які також взяли участь у сутичці у президії.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зайшов до зали, але не може потрапити на своє робоче місце.

Він переконує депутатів, що необхідно розпочати засідання сесії для вирішення питання про тарифи на житлово-комунальні послуги.

Фото УНІАН