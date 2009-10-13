Акція протесту працівників ХК «АвтоКрАЗ» біля ВР

В середу, 14 жовтня, о 10.00 у Києві, біля Верховної Ради України, відбудеться акція протесту працівників ХК «АвтоКрАЗ» та людей, що були звільнені з цього підприємства.

Учасники акції висловлять протест проти дій керівництва підприємства та його власників, зокрема народного депутата України Костянтина ЖЕВАГО.

Люди незадоволені масовими звільненнями, що постійно відбуваються на підприємстві. Також учасники мітингу протестуватимуть проти невиплат зарплат. Працівники заводу заявляють, що керівництво дбає про свої особисті прибутки і зовсім не думає про простих людей.