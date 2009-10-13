Київрада уже голосує, хоча за що - не чує

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ відкрив пленарне засідання сесії Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОВГИЙ оголосив реєстрацію депутатів, незважаючи на блокування президії Київради.

З третьої спроби у сесійній залі зареєструвалися 64 депутати (під час двох попередніх голосувань - 40 і 56 депутатів). Посилаючись на кворум, О.ДОВГИЙ оголосив засідання відкритим.

При цьому опозиція намагається не дати проводити засідання, наполягаючи, що воно є незаконним. Депутати вигукують «Ганьба!», намагаючись перекричати О.ДОВГОГО.

Проте депутати уже проголосували по чотирьох питаннях. При цьому незрозуміло, які саме питання виносились на голосування, адже слова О.ДОВГОГО не чути.

Опозиція звертає увагу журналістів на те, що результат голосування у 64 голоси депутатів незрозумілий, оскільки більшість депутатів стоять у президії разом із блокувальниками.

О.ДОВГИЙ намагається запросити до зали для доповіді з питань тарифної політики першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.