ЄЦ розраховує вирватись на кілька корпусів уже на старті

Партія “Єдиний Центр” продовжує активну участь у кампаніях із виборів до місцевих органів влади і розпочинає підготовку до виборів у Верховну Раду України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення одностайно прийнято на сьогоднішньому засіданні Президії партії.

Згідно з ним, Секретаріат “Єдиного Центру” та регіональні структури мають провести відповідні організаційні заходи, включно зі створенням штабів і підбором кандидатів до виборчих списків. Відповідні пропозиції повинні бути підготовлені протягом місяця.

Куратором цієї підготовчої роботи визначено голову “Єдиного Центру”, народного депутата України Ігоря КРІЛЯ. Коментуючи рішення Президії партії, він зазначив: «Наша політична сила має цілком обґрунтовану, амбітну ціль – забезпечити широку присутність у представницьких органах влади, у тому числі й у Верховній Раді. На сьогодні партія має достатньо розгалужену структуру і авторитет, що вже забезпечило нам кілька вагомих перемог на місцевих виборах. “Єдиний Центр” має чіткі цілі і незмінну позицію, що дає нам відчутні переваги у виборчих перегонах. Думаю, що почавши завчасну підготовку до майбутніх кампаній (а вони рано чи пізно відбудуться), наша партія зможе вирватися на кілька корпусів уперед від конкурентів уже на старті».

І.КРІЛЬ зазначив, що поставив перед керівниками обласних партійних організацій вимогу бути особливо прискіпливими при висуненні кандидатів від “Єдиного Центру”. Головними критеріями мають бути чіткі політичні переконання, чесність, особиста порядність і авторитет. «Нам не потрібні випадкові люди, які лише рвуться до влади як до єдиної мети свого життя. Для партії влада – лише ресурс для втілення завдань із якісного оновлення суспільного, політичного й економічного життя країни. Тому на підготовчому етапі до виборів ми дуже ретельно вивчатимемо всіх тих, хто під прапорами “Єдиного Центру” йтиме на вибори», - наголосив голова партії.