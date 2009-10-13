Євро на міжбанку падає

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2615/8,2935 грн./дол., до 12:00 ціни впали – 8,2365/8,2580 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні концентрувалися у діапазоні 8,2420/8,2500 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2793/0,2809 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися - 0,2787/0,2799 грн./рубль. До закриття звузився спред - 0,2783/0,2791 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становить 29,5425 рубля за долар (-0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4766/1,4768 дол./євро, а до 15:00 зросли – 1,4860/1,4862 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1885/12,2330 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 12,1840/12,2170 грн./євро. До закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 12,1750/12,1985 грн./євро.

За даними Національного банку України, середньозважений курс долара за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 8,1685 грн./дол.