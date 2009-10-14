Ющенко їде до Бельгії

15-16 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить офіційний візит до Королівства Бельгія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, це перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит.

Під час візиту заплановано ряд зустрічей Президента України. Зокрема, з королем Бельгії АЛЬБЕРТОМ ІІ, прем’єр-міністром Германом Ван РОМПЕЄМ, а також з головою Сенату Арманом Де ДЕККЕРОМ.

Також передбачені зустрічі з керівництвом Федерації бельгійських підприємців, представниками органів місцевого самоврядування.

Зокрема, за словами І.ВАННИКОВОЇ, йтиметься про застосування бельгійського досвіду з підготовки України до Євро-2012 та залучення бельгійських інвестицій до відповідних інфраструктурних проектів в нашій державі..

В рамках зустрічей В.ЮЩЕНКО планує обговорити можливості україно-бельгійського співробітництва в енергетичному секторі, в тому числі щодо використання відновлювальних джерел енергії.

Крім того, за словами прес-секретаря, в рамках перебування Президента України у Брюсселі передбачені його зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ та новообраним президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

На порядку денному зустрічі з керівниками європейських інституцій - обговорення актуальних питань взаємин між Україною та ЄС, зокрема, щодо стану підготовки угоди про асоціацію, подальшого прогресу у впровадженні безвізового режиму між Україною та ЄС та питання підготовки до 13 саміту Україна-ЄС, поглиблення секторального співробітництва, в тому числі в енергетичній сфері.