Ющенко святкуватиме Покрову на батьківщині УПА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Волинської області, у рамках якої відвідає смт. Колки.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, у цій місцевості в часи Другої світової війни на звільненій від нацистів території існувала Колківська республіка. У квітні 1943 року загони УПА звільнили від нацистів містечко Колки та прилеглі до нього території - близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів. Республіка проіснувала до 4 листопада 1943 року. Тоді за допомогою регулярних фронтових частин (артилерії, танків та авіації) Колківська республіка була знищена нацистами.

Президент вшанує пам`ять борців за незалежність України. Передбачається покладання квітів до пам`ятного знака «Колківська Республіка», а також до пам`ятного знака «Борцям за волю України» та братських могил радянським воїнам і партизанам.

Також В.ЮЩЕНКО вшанує пам`ять патріотів України, розстріляних НКВС під мурами Луцької в`язниці 23 червня 1941 року.