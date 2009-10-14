Кислинський піде працювати в школу вчителем історії

Учора ввечері президент Віктор Ющенко звільнив заступника голови Служби безпеки України Андрія Кислинського. Останній заявив виданню " Коммерсантъ-Україна ", що підтримує рішення глави держави.

Указ Віктора Ющенка про звільнення Андрія Кислинського з поста заступника глави СБУ з`явився на сайті Президента пізно ввечері. У документі це рішення ніяк не пояснюється. Як відомо, Андрій Кислинський опинився в центрі скандалу, що розгорівся у зв`язку з сумнівами в достовірності його диплома про закінчення історичного факультету Київського національного університету ім. Шевченка. У понеділок міністр освіти і науки Іван Вакарчук оприлюднив результати роботи комісії, згідно з висновками якої пан Кислинський не навчався в цьому вузі.

Про підписання указу Андрій Кислинський дізнався від "Коммерсанта". "Зі мною ніхто на цю тему не розмовляв, - зізнався він – Я, звичайно, не виключав такої можливості, але не думав, що це відбудеться так швидко. Президент вчинив правильно – вивів СБУ з-під удару. Тепер, як це не смішно це звучить, піду працювати в школу вчителем історії".