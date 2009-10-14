Ющенко: подвиг воїнів УПА не має аналогів в історії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав ветеранів Української повстанської армії із 67-річчям з дня створення УПА.

“Створена в день Пресвятої Покрови, ця армія народного спротиву стала справедливою відповіддю України на репресії сталінського та нацистського режимів, втіленням прагнення нашого народу до свободи й незалежності”, - зазначив глав держави у своєму привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

На думку Президента, не маючи держави, перебуваючи під окупацією, українці здійснили неможливе – вони сформували повноцінне боєздатне військо, яке контролювало обширні території й довгі роки протистояло ворогові. Це була не просто армія, це була основа майбутньої державності, про що свідчить заснування в 1944 році Української Головної Визвольної Ради як верховного органу українського народу в його революційно-визвольній боротьбі.

За словами В.ЮЩЕНКА, подвиг воїнів УПА не має аналогів в історії. Тисячі й тисячі українських юнаків і дівчат зі зброєю в руках стали до бою відразу з двома людиноненависницькими імперіями – німецько-фашистською і радянсько-комуністичною. Їхня справа здавалася безнадійною, але вони протиставили імперській потузі силу духу й перемогли. Імперії впали й на їхніх руїнах постала незалежна, соборна, демократична Україна.

“Сьогодні ми відроджуємо історичну правду й справедливість, очищаємося від десятилітніх нашарувань фальсифікацій нашого минулого. Сьогодні ми складаємо належну шану бійцям Української повстанської армії як доблесним захисникам Батьківщини й справжнім національним героям. На їхньому прикладі ми виховуємо нові покоління українських патріотів”, - наголосив Президент.

Він побажав ветеранам УПА міцного здоров`я, щастя, невичерпної енергії на многії літа.