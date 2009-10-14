Тимошенко їде до Папи Римського

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує 16 жовтня здійснити візит до Ватикану, повідомляється на її офіційному сайті.

В липні 2009 року Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI запросив голову українського уряду відвідати Ватикан, нагадується у повідомленні.

"Відвідувати Ватикан я буду на запрошення Папи Римського Бенедикта XVI. Для мене дуже важливо провести всі необхідні розмови про співпрацю влади в Україні з Радою церков, про те, які кроки ми робимо для того, щоб допомогти церквам виконувати їхню місію. Я думаю, що це дуже важлива розмова, тому що я вважаю, що тільки з відродження духовності розпочнеться і економічне відродження країни", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем’єр-міністр повідомила, що найближчим часом планує відвідати святі міста в Єрусалимі. "Я, як віруюча православна людина перед такими важкими випробуваннями, якими є президентська кампанія, і саме головне – наведення порядку в країні після виборів Президента, я хочу проїхати по всім святим місцям, я хочу відвідати всі важливі для православних святині. Хочу побувати біля Гроба Господнього, хочу обов’язково побути в тих місцях, які пов`язують з ім`ям Ісуса Христа. І просто сповідатися, причаститися, покаятися і йти вперед з вірою, що Господь все ж таки для України підготував прекрасне майбутнє", - зауважила вона.

При цьому глава уряду наголосила, що її поїздка до Єрусалиму має приватний характер та фінансуватиметься за рахунок власних коштів. "По-перше, це будуть вихідні дні, а по-друге, абсолютно за власні кошти – нічого спільного це з відрядженням немає", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.