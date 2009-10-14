Нардеп Уколов заявляє про свою непричетність до скандалу в Артеку

Народний депутат України від БЮТ Віктор УКОЛОВ заявляє про свою непричетність до скандалу, пов’язаного із розбещенням дітей в "Артеку".

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті БЮТ .

"До цього бруду і до цього скандалу я не маю жодного відношення. Добре розумію, що моє прізвище згадано лише з метою дискредитації політичної сили, до якої я належу", - наголосив В.УКОЛОВ.

"Концепція скандалу, за моїм переконанням, проста: представники Партії регіонів, кримінальне минуле лідера якої відоме всій країні, намагаються забруднити криміналом все навколо", - заявив він.

В.УКОЛОВ також зазначив, що "глибоко шокований, що страшна трагедія у сім‘ї потерпілої використовується для політичної боротьби". "Я рішуче засуджую такі методи брудної політики", - заявив нардеп.

Він також звернувся до ЗМІ з проханням "не брати участь у перетворенні злочину та трагедії на політичну провокацію". "У кожному випадку поширення політичних спекуляцій, я буду негайно подавати позов до суду", - попередив він.

Раніше депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”, до чого були причетні і співробітники табору.

Керівництво “Артеку”, в свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього приводу депутат нардеп Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО подавав чисельні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури та МВС.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують троє нардепів.

Як пише УП, депутатське звернення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА від 7 вересня у зв’язку з надзвичайними подіями в "Артеку" на ім`я Президента В.ЮЩЕНКА було оприлюднено у "Живому журналі" інтернет-користувача lumpen, пише "Українська правда" . Там згадується нардеп від БЮТ Віктор УКОЛОВ.