Симоненко вважає, що кредит МВФ - петля на шию, мило в руки...

Взяття кредитів Міжнародного валютного фонду не допоможе Україні вийти з економічної кризи, вважає лідер Комуністичної партії країни Петро СИМОНЕНКО.

«За програмою МВФ жодна країна світу з кризи не виходила. Хто брав кредити – це собі на шию петлю накидали, мило в руки брали, табуретку ставили і самі стрибали з табуретки», – заявив П.СИМОНЕНКО сьогодні в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку лідера комуністів, в Україні «розвал», у структурі влади – «Господь знає, що відбувається». «Президенту нічим займатися, як тільки пам`ятники зносити. Прем`єр-міністру чи уряду нічим займатися, крім того, як вирішувати проблеми взяття кредитів МВФ», – сказав П.СИМОНЕНКО.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україні надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш склав 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол.

Четвертий транш в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планує надати Україні до кінця 2009 року.