Люди заблокували вхід до Київради

Близько 700 громадян заблокували вхід до будівлі Київської міської державної адміністрації та Київради з метою не допустити запланованого на сьогодні засідання сесії

Як передає кореспондент УНІАН, акцію організував Блок Кличка, до неї приєдналися представники Блоку Литвина.

На мітингу біля стін мерії лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО закликав киян об’єднатися, бо лише таким чином можна буде змусити столичну владу працювати не в своїх інтересах, а в інтересах київської громади.

У Блоці Кличка поінформували, що сесія Київради, яка була запланована на сьогодні, 14 жовтня, завдяки їхньому блокуванню перенесена на 29 жовтня. Таке розпорядження підписав заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, зважаючи на ситуацію, яка склалася вчора в сесійній залі.

За даними Блоку Кличка, до порядку денного сьогоднішнього засідання було внесено загалом 122 питання землекористування, в тому числі один проект рішення про продаж, 62 питання про надання земельних ділянок за «непрозорими та позабюджетними» схемами, 45 питань про виділення земельних ділянок фізичним особам. Таким чином, 90% порядку денного займають питання землі.

Як повідомляв УНІАН, засідання сесії Київради 13 жовтня блокувалося представниками фракції Блоку Кличка. Завдяки цьому земельні питання були зняті з порядку денного сесії. У Блоці Кличка заявляли, що на сесіях 13-14 жовтня депутати Київради від більшості мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО планують роздати залишки столичної землі, не проводячи по них конкурси та аукціони. З 15 жовтня вступає в силу поправка до Земельного кодексу про відвід землі лише на конкурсах і аукціонах. Депутати Блоку Кличка пообіцяли, що не допустять «дерибану» київської землі.