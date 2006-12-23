ЦВК: що тепер робити з антинатівським референдумом

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ провів розширену нараду за участю членів Комісії та керівників структурних підрозділів Секретаріату Комісії з підготовки до засідання, на якому буде розглянуто питання про Всеукраїнський референдум щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та участі держави в Єдиному економічному просторі (ЄЕП).

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Під час наради члени комісії – куратори відповідних регіонів –поінформували голову ЦВК та учасників наради про стан справ щодо перевірки підписів в розрізі областей. По ходу розгляду відповідних матеріалів було попередньо проаналізовано можливість проведення найближчим часом засідання, присвяченого вирішенню долі згаданого референдуму.

Крім того, як стало відомо після завершення цього заходу, на адресу Центральної виборчої комісії надійшло звернення заступника голови СДПУ(о), голови виконкому СДПУ(о) Юрія ЗАДОРОЖНОГО та додані до нього матеріали. З них стало відомо, що на зберіганні Корецької районної ради Рівненської області знаходиться 118 підписних листів Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу України в НАТО та співпраці в рамках ЄЕП, у яких міститься 2360 підписів громадян.

У зв’язку з тим, що попередньою перевіркою Центральної виборчої комісії було встановлено відсутність на зберіганні в Корецькій райраді підписних листів, зазначена інформація потребує додаткової ґрунтовної перевірки. З цією метою голова ЦВК віддав розпорядження про відрядження співробітників Секретаріату ЦВК з метою проведення додаткової перевірки безпосередньо на місці.

На нараді було ще раз наголошено на необхідності більш грунтовного підходу до всіх наявних матеріалів, що є в розпорядженні Центральної виборчої комісії щодо Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу України в НАТО та співпраці в рамках ЄЕП.

Довідка УНІАН. СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участі в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

Відповідно до законодавства України, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше 3 мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення помилкових відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України в НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.