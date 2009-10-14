«Небайдужі» Харкова поскаржилися на брак справжніх лідерів

Представники харківської інтелігенції закликають “усіх небайдужих” приєднатися до їхньої ініціативи з підтримки чинного прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО як кандидата на пост Президента України.

Про це йдеться у Зверненні інтелігенції Харкова до співвітчизників, текст якого передано УНІАН.

“Головна риса цієї кампанії – дефіцит справжніх лідерів серед кандидатів, неспроможність більшості з них плідно працювати задля економічної стабілізації та зростання України. Проте абсолютна більшість з них, ховаючись за мандатами та пільгами депутатів непрацюючого парламенту, намагається підняти власні рейтинги на критиці антикризових заходів, використовуючи при цьому не стільки виважені аргументи, скільки брудні політичні технології та відверті образи”, - наголошують автори звернення.

“Використання подвійних стандартів є традиційною практикою тих, хто спекулює на нереальних ініціативах роздуття соціальних виплат в умовах кризи та не має практичного управлінського досвіду задля її подолання”, - додають вони.

При цьому, заявляють представники харківської інтелігенції, зараз реальною небезпекою стає загострення регіональних, національних і соціальних протиріч, на яких давно спекулюють деякі претенденти на Президентський пост.

В цьому контексті вони зазначають, що “інтелігенція вже навчилася відділяти порожні обіцянки від менш пафосних, але реальних результатів постійної роботи. Тому у якості єдиного кандидата на президентський строк ми бачимо людину, яка спроможна стабілізувати економіку, незважаючи на усі об’єктивні негаразди”.

“У діючому прем’єр-міністрі ми бачимо сильного лідера, спроможного не лише вивести Україну з кризи, а й гідно представляти нашу державу на світовій арені”, - наголошують автори звернення.

Серед підписантів – представники Харківської академії культури, Харківського обласного будинку дитини №1, Харківського національного педагогічного університету, Харківського обласного об`єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта", Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, асоціації професійних музикантів «Камерний альянс», симфонічного оркестру «Слобожанщина», ХОО «Слобожанський регіональний центр», журналісти та ін.