Тимошенко дала 5 мільйонів на пам’ятник у Вашингтоні
16:38, 14 жовтня 2009Політика
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Жертвам Голодомору в Україні
Уряд виділив 5 млн. грн. на будівництво у Вашингтоні пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури і туризму Василь ВОВКУН під час парламентських слухань на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці».
Він зазначив, що відповідне рішення сьогодні було ухвалене на засіданні уряду.
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