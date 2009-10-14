Тимошенко дала 5 мільйонів на пам’ятник у Вашингтоні

16:38, 14 жовтня 2009
Політика
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Жертвам Голодомору в Україні

Уряд виділив 5 млн. грн. на будівництво у Вашингтоні пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури і туризму Василь ВОВКУН під час парламентських слухань на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці».

Він зазначив, що відповідне рішення сьогодні було ухвалене на засіданні уряду.

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