Ющенко про Кислинського, закон та перевірку документів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що випадок з дипломом заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО ставить під сумнів дієвість системи перевірки документів кандидатів на державні посади.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента.

Як зазначають в Секретаріаті, Президент прийняв рішення про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ виходячи з принципу, що закон має бути один для всіх.

Проте цей випадок порушує низку інших серйозних запитань. Зокрема, щодо дієвості системи перевірки відомостей, які надаються кандидатами на призначення на державні посади, а також усвідомлення всіма залученими органами та їхніми керівниками своєї відповідальності за належне здійснення такої перевірки.

Процедура перевірки документів при прийнятті державних службовців на посади детально регламентована – і не є питанням глави держави перевіряти справжність документів чиновників.

Відповідно до Указу Президента України «Про обов`язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців» (від 19.11.2001, №1098), у перевірці відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, бере участь ціла низка державних органів.

Це – Головне управління державної служби України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України і Служба безпеки України.

Більше того, Служба безпеки України надає погодження на допуск посадових осіб до державної таємниці – і має проводити для цього окрему перевірку відомостей, які подають кандидати на зайняття відповідних посад. Перевірці підлягають, зокрема, і відомості щодо навчання та роботи кандидатів.

Отже, виникає серйозне запитання до колишнього керівництва СБУ зразка 2005 року: саме тоді А.КИСЛИНСЬКОМУ був наданий допуск до державної таємниці, підкреслили в Головній службі інформаційної політики.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ заявив про використання А.КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту. Він звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО.

12 жовтня міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, й диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - зазначив міністр.

13 жовтня голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади свого заступника, яке В.ЮЩЕНКО задовольнив.