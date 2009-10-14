БЮТ висловлює подяку киянам

Блок Юлії Тимошенко у столиці звертається до киян з подякою за допомогу в боротьбі проти підвищених тарифів мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді.

За словами авторів повідомлення, майже 600 тис. мешканців більш ніж половини багатоповерхових будинків столиці письмово висловилися проти нових житлово-комунальних тарифів від мера під час громадських слухань, проведених БЮТ влітку цього року.

При цьому у прес-службі також підкреслюють, послідовно боролась проти підвищення тарифів і депутатська фракція БЮТ у Київській міській раді. “Так, у 2006 року тарифи на житлово-комунальні послуги для киян відстояли ціною розбитих голів депутатів БЮТ. У грудні 2008 року - під час спроби оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підняти тарифи - фракція «Блок Юлії Тимошенко» ініціювала запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві”, - зазначається у повідомленні.

На жаль, констатують у БЮТ, за 3 місяці КМДА так і не надала жодних висновків чи розрахунків щодо підвищення тарифів. Натомість на засіданні Київради 23 квітня 2009 року голосами депутатів Блоку Леоніда Черновецького, Партії регіонів та Блоку Литвина мораторій було скасовано.

“І лише прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закрила питання з підвищенням житлово-комунальних тарифів у м. Києві. Для певності депутатський корпус 106 голосами підтвердив зниження тарифів на тепло, гарячу воду та водовідведення до рівня тарифів, які діяли до 1 червня 2009 року”, - наголошується у повідомленні.

Блок Юлії Тимошенко у Києві висловлює подяку прем’єр-міністру, без особистого втручання якої, самими лише діями всередині Київської міської ради, опозиції не вдалося б досягти необхідного рішення ані шляхом блокування трибуни, ані створенням робочих груп.