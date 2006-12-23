Підписання бюджету - тимчасове перемир’я

Провідні українські політологи вважають підписання бюджету-2007 тимчасовим перемир’ям між Президентом і Кабінетом міністрів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром дослідження політичних цінностей.

Так, відповідаючи на запитання: «Чи означає підписання бюджету закінчення «холодної війни» між Президентом і Кабінетом міністрів? » директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сказав: „Ні. Це закінчення однієї із битв, але в жодному випадку не закінчення війни”. На його думку, “оскільки не бюджет і не кадрові протиріччя були причиною протистояння”. “Причина криється глибше. Доки не буде ліквідовано протистояння між двома етиками (західної і східної), доки не буде ліквідовано наслідків Помаранчевої революції, управлінського хаосу, не запрацює Конституційний Суд, доти не можна буде говорити про повне вирішення питання протистояння двох гілок влади”, - переконаний експерт.

Натомість голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ назвав „закінчення «бюджетної війни» безперечним успіхом Президента та його команди. “Президент не міг собі дозволити підписати бюджет після першого голосування у Верховній Раді, адже це виглядало би трохи не як капітуляція перед Партією регіонів”, - зауважив політолог. При цьому він додав: “Команда Президента знайшла в бюджеті слабкі місця, які стосувалися соціальної захищеності. В той же час питання 26 гривень в якості надбавки до пенсії виглядало перед громадянами не дуже суттєво на тлі загрози підняття житлово-комунальних платежів на сто-двісті гривень. Так і входження країни в наступний рік без затвердженого бюджету бумерангом вдарило би по всій владі. Отже, з кризи треба було виходити. І компроміс між командами Президента і Прем’єра був знайдений”. За словами О.ДОНІЯ, “президентській стороні навіть вдалося виторгувати деякі кадрові рішення(зокрема відставку Голови СБУ)”.

На думку експерта, “у день візиту російського Президента головним ньюсмейкером став бюджет. “Російська делегація виглядала би впевненіше за умов дестабілізації української влади. Очевидно перемир’я між українським Президентом та Прем’єром стало несподіванкою для російської влади. І так виглядає, що малоприємною несподіванкою”, - вважає О.ДОНІЙ.

Щодо подальших перспектив взаємостосунків всередині української еліти, то, на думку експерта, “незабаром протистояння розгориться з новою силою”. “Таке протистояння обумовлено протиріччями, закладеними в Конституції. В умовах належності Президента та більшості у Верховній Раді до різних політичних сил, таке протистояння буде систематичним. Але, все ж таки, бюджетні інтриги вкотре довели, що українські еліти вміють домовлятися. Коли хочуть.”, - зазначив О.ДОНІЙ.

У свою чергу професор політології Олексій ГАРАНЬ висловив думку, “що ця війна не обмежується бюджетом, бо потребує врегулювання ще дуже багатьох питань”. “Насамперед, це Закон «Про Кабінет Міністрів України». Отже, основні питання попереду”, - припустив він.

За словами президента Української Академії політичних наук Миколи МИХАЛЬЧЕНКА, “це дуже коротке перемир`я”. “Воно виникло на розумінні того, що країну не можна залишати без бюджету. Нехай буде поганий бюджет, але все ж таки буде. Тому що ручне керування фінансовими потоками – це значно гірше. Цей невеличкий перепочинок буквально за місяць виллється в ще більш широку боротьбу між гілками влади і особливо між Президентом і Кабінетом міністрів”, - вважає політолог.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ розглядає рішення Президента “як непросте для нього, але мудре з точки зору державної політики”. “Час від часу Віктор ЮЩЕНКО змінює свою позицію політика, який полюбляє владу на позицію державного мужа, який вчиться керувати державою. Зовсім не хочу робити компліменти про бюджет. Зрозуміло, що є багато критичних і доречних зауважень. Але ми маємо нову ситуацію в політичній системі, нову систему політичної відповідальності. І навіть вимагати політичної відповідальності потрібно згідно нової системи. Президент намагався у цій війні перемогти символічно, але потрапив у пастку власної відповідальності за кризу. Тому він прийняв рішення підписати бюджет, підтвердивши, що нести хрест відповідальності має уряд і коаліція”, - переконаний А.ЄРМОЛАЄВ.

Стосовно майбутнього, то експерт висловив припущення, що “це не закінчення війни, а скоріше пауза”. На його думку: “Вірогідніше за все ця пауза буде використана для зміни правил ведення цієї війни - переведення її у площину конкуренції за перспективу. Війна відрізняється від конкуренції тим, що на війні сторони працюють на знищення, в політичній війні на політичне знищення, а конкуренція передбачає можливість виживання, співіснування і навіть поєднання інтересів. Тому у війні пауза, яка буде використовуватись для переведення даного протистояння на політичне знищення у фазу конкуренції. Якщо це вдасться, то не виключено, що в 2007 році дійсно будуть складені передумови для якісно нового рівня переговорів між основними політичними гравцями. І тут Президенту є чим займатись, зокрема власною політичною партією і союзниками. Без цього неможливо надалі вести рівноцінну політичну боротьбу”.

А.ЄРМОЛАЄВ додав: “Пріоритети, завдання і етапність економічної політики ще слід визначати. Уряд досі не затвердив, як такої, програми діяльності. Є лише план на рік. Думаю, що у опрацюванні своє слово може сказати і Президент, визначаючи пріоритети. Крім того, слід пам`ятати, що є також непроста ситуація навколо приватизаційної програми, оскільки те, що схвалено Парламентом це лише рамка, а мова йде про державну політику в галузі корпоративних прав, реалізації цих прав і передачі прав приватним власникам. Тут у нас величезна біла пляма. Вже сьогодні ми бачимо як активно себе ведуть на українському ринку представники крупного капіталу, як вітчизняного так і іноземного, саме по відношенню до неприватизованої власності. Питань і предметів для ламання списів дуже багато. Я вже не кажу про зовнішню політику. Але пауза і спроба перевести війну у конкуренцію це дійсно факт”.