Литвин пожартував про відставку Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає низькою ймовірність того, що кадрові питання будуть розглянуті у повному обсязі.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, В.ЛИТВИН сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого оптимістичного продовження вирішення кадрових питань після затвердження Міністра закордонних справ.

В.ЛИТВИН зазначив, що умовою розгляду нових кадрових призначень є попереднє визначення з п’ятнадцятьма проектами постанов про звільнення низки міністрів. Як він пожартував під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій, простіше було внести постанову про відставку прем’єр-міністра, тоді «питання про відставку неугодних міністрів вирішиться автоматично, якщо для цього є голоси».

Голова Верховної Ради України вважає негативним вплив політичної складової на вирішення кадрових питань. Як приклад він назвав кандидатуру ректора Київського політехнічного університету Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, якого вважає професіоналом та оптимальною кандидатурою на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань. Але, за словами керівника парламенту, такому призначенню завадить заява ректора про підтримку ним кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду Президента України, і це дасть підстави для блокування його кандидатури. «Роблячи заяви подібного штибу, треба прораховувати й імовірні наслідки. До того ж мені як голові Верховної Ради аж ніяк не потрібні додаткові приводи для блокування парламентської трибуни», - підкреслив В.ЛИТВИН.