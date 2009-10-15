У ЄЦ ще раз переконалися, що Тимошенко з Черновецьким - партнери

Народний депутат від партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві завдасть відчутної шкоди компанії “Нафтогаз України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами В.ПЕТЬОВКИ, міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зробив прямий політичний пас уряду Юлії ТИМОШЕНКО, яка миттєво оголосила зменшення тарифів прямим наслідком зусиль уряду.

«Вкотре очевидним стало те, що критичні випади прем’єр-міністра на адресу столичного градоначальника завжди були розраховані на легковірну публіку. Насправді, і про це неодноразово заявляв “Єдиний Центр”, Ю.ТИМОШЕНКО і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є партнерами, які допомагають один одному у політичних оборудках. Достатньо пригадати, що мер зовсім не реагував на доручення Президента встановити економічно обґрунтовані тарифи, зате підіграв нинішньому прем’єру, як тільки вона заявила про свої президентські плани», – заявив депутат.

В.ПЕТЬОВКА вказав на ймовірний ризик того, що ціною такого політичного бартеру будуть величезні боргові втрати. На його переконання, значного фінансового удару завдано по компанії «Нафтогаз України», оскільки експерти уже прогнозують зростання заборгованості київських тепловиків за спожите паливо до 1,5 млрд. грн. Це при тому, що Київ – далеко не бідне місто, яке може повністю сплачувати за газ, адже середня зарплата в столиці перевищує 3 тис. грн., тоді як у Львові вона становить 1600 грн., а у Кіровограді – лише 1300 грн.

«Неекономічне зменшення комунальних тарифів – це одна з форм купівлі голосів виборців, нарівні з гречкою чи консервами. Не виключено, що Київ став початком всеукраїнської кампанії прем’єр-міністра з обміну державних ресурсів на політичну підтримку. Залежно від регіону змінюватиметься лише обмінний курс голосу до кубометру газу. Фінал цього буде сумний – колапс газової галузі», – заявив він.

На переконання В.ПЕТЬОВКИ, свавільне поводження з комунальними тарифами у Києві з усією гостротою доводить необхідність запровадження єдиного підходу до обрахунку вартості послуг ЖКГ. Таким чином, з суто економічного питання буде вилучено домішки політики. «Однак марно чекати цього від нинішнього уряду. Прикро, але в нас і досі економіка є заручницею тимчасової політичної доцільності», - констатував депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про зниження з 1 листопада тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві практично до рівня тарифів, що діяли до 1 червня цього року. За його словами, знижені тарифи будуть діяти до травня 2010 року.

Пояснюючи, чому київська влада пішла на зниження тарифів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, «справа в тому, що прем’єр-міністр зобов’язала «Нафтогаз України» забезпечувати Київ газом у борг без будь-яких обмежень і дала можливість реструктуризувати цей борг на вигідних для киян умовах».

Разом з тим, мер зауважив, що якби він без додаткових гарантій «Нафтогазу України», «а фактично Кабінету міністрів», знизив тарифи, «це було б безвідповідально».