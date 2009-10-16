Нафтогаз вимагає припинити політичні спекуляції

НАК «Нафтогаз України» вважає неприпустимими і такими, що не відповідають дійсності, висловлювання політиків різного рівня щодо «катастрофічного» фінансового стану компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу України».

Компанія вважає, що впродовж останніх місяців певна частина політичного співтовариства і експертів використовує критику НАК «Нафтогаз України» з метою отримання «PR дивідендів» на користь того або іншого кандидата перед майбутніми виборами президента.

Водночас компанія зазначає, що більшість критичних заяв не відповідали принципу «критикуючи – пропонуй», тобто не містили пропозицій щодо подолання проблем НАК «Нафтогаз України», що як реально існують, так і, в переважній більшості, вигадані.

Компанія вважає, що нагнітання істерії навколо НАК «Нафтогаз України» є лише спробою використовувати компанію в політичному протистоянні. «Нафтогаз України» припускає, що певні політичні кола роздратовані успіхами компанії в процесі проведення реструктуризації боргових зобов`язань. Згода більшості кредиторів на умови НАК «Нафтогаз України» свідчить про довіру іноземних інвесторів до компанії та її майбутнього розвитку.

Проте висловлювання місцевих політиків завдають прямої шкоди діяльності компанії, оскільки вводять в оману іноземних інвесторів і можуть вкрай негативно позначитися на процесі реструктуризації боргових зобов`язань НАК «Нафтогаз України», говориться в повідомленні прес-центру.

Також в повідомленні зазначається, що сьогодні НАК «Нафтогаз України» докладає всіх зусиль для стабільної роботи компанії, стабільного проходження опалювального сезону, забезпечення безперебійного і безаварійного транзиту російського газу європейським споживачам в зимовий період.

Компанія закликає політиків всіх рівнів до конструктивної роботи і сприяння розвитку національної нафтогазової компанії.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання колегії Мінпаливенерго екс-міністр палива і енергетики Іван ПЛАЧКОВ заявив про неприпустимість передачі ТЕЦ в управління НАК «Нафтогаз України», оскільки виробництво теплової енергії є непрофільним для держхолдингу видом діяльності. При цьому він висловив сумнів щодо ефективності управління держхолдингом переданими активами, оскільки НАК на сьогоднішній день, за його словами, «фактично є банкротом».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.