Співпраця з Польщею - військовий пріоритет України

Міністр національної оборони Республіки Польщі Богдан КЛІХ і в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО обговорили стан та перспективи розвитку співпраці двох країн в оборонній сфері, а також питання співробітництва в рамках європейських і євроатлантичних структур безпеки.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, на початку переговорів Б.КЛІХ подякував українському колезі за ініціативу проведення двосторонніх переговорів і запрошення відвідати Україну.

«Ми задоволені розвитком наших двосторонніх відносин і, зокрема, військового співробітництва. Також із задоволенням Польща сприймає той факт, що Україна підписала Річну національну програму Україна-НАТО. Це ще не План дій щодо членства в НАТО, але суттєвий крок вперед до системи колективної безпеки», - підкреслив міністр національної оборони Польщі.

У свою чергу В.ІВАЩЕНКО запевнив, що українсько-польське співробітництво – це зовнішньополітичний і військовий пріоритет для України.

Він додав, що зовнішньополітичний курс України залишається незмінним і спрямований на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Говорячи про співробітництво у форматі Вишеградської четвірки, В.ІВАЩЕНКО зазначив, що це багато в чому дозволяє Україні бути кооперованою у діяльність військових структур і систем колективної безпеки для поширення цього співробітництва з боку України.

«Участь підрозділів Військової служби правопорядку в складі багатонаціональних батальйонів військової поліції, пропозиції щодо формування бойових тактичних груп Євросоюзу - це все приклади того, як ми задіяні в діяльності системи колективної безпеки і миротворчій діяльності», – констатував в.о. міністра оборони України.

Окремо керівники оборонних відомств України і Польщі торкнулися питання участі збройних сил обох країн у миротворчий діяльності.

«Саме миротворча діяльність є важливою складовою міжнародної політики України, яка сприяє підвищенню її авторитету на міжнародній арені. І участь у миротворчих операціях під проводом, зокрема, НАТО значно сприяє процесу трансформації Збройних Сил України і набуття ними рис, притаманних збройним силам провідних країн», – зазначив В.ІВАЩЕНКО.

Також він зазначив, що в існуючому форматі наш національний контингент у складі “УкрПолбату” проіснує до серпня наступного року. Далі, у зв’язку із скороченням та оптимізацією сил КФОР, чисельність українського миротворчого континенту становитиме до 125 осіб.

«Але це не позначиться на якості виконання завдань українськими миротворцями», - наголосив він.

Також В.ІВАЩЕНКО і Б.КЛІХ обговорили питання стану та перспектив створення спільної українсько-польсько-литовської миротворчої бригади “ЛитПолУкрбриг”.

«Я сподіваюся, що завдання з переформування нашого спільного батальйону у тристоронню бригаду – українсько-польсько-литовську – залишається актуальним», – сказав В.ІВАЩЕНКО і додав, що на сьогодні триває робота над концепцією її створення.

Також він висловив сподівання, що вже до кінця року усі три сторони підпишуть Лист намірів щодо створення “ЛитПолУкрбригу”.

Б.КЛІХ висловив повну згоду з пропозиціями української сторони і повідомив, що вже мав розмову з цього питання з міністром охорони краю Литовської Республіки.

Крім того, у ході переговорів керівники оборонних відомств України і Польщі обговорили питання розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва.

Як сказав В.ІВАЩЕНКО, Україна має потужний оборонно-промисловий комплекс та можливості з модернізації і ремонту військової техніки і озброєння, які можуть бути задіяні в інтересах Війська Польського.

Також В.ІВАЩЕНКО ознайомив свого польського колегу з ходом робіт зі створення нового корабля класу “корвет” і залученням до цього провідних закордонних підприємств з розробки озброєнь.